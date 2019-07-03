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3 июля
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Политика

В России многодетным семьям частично компенсируют ипотеку

Владимир Путин подписал федеральный закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети. Об этом сообщает РИА Новости.

Ипотека
Ипотека
СС0

Согласно закону, семьям, которые выплачивают ипотеку и в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родились третий или последующие дети, направят до 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита. Если имеющаяся задолженность по основному долгу меньше 450 тысяч рублей, то оставшиеся средства направят на погашение процентов за пользование кредитом.

Право на такую компенсацию имеют только граждане РФ.

Компенсация дается один раз и только в отношении одного ипотечного жилищного кредита, независимо от рождения детей после реализации этой меры.

Ранее стало известно, что министерство просвещения России готово рассмотреть возможность введения льготной ипотеки для учителей.

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