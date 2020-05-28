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Экономика

Россиянам втрое увеличили пособие по безработице

Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента России предложил на три месяца увеличить минимальное пособие по безработице с 1, 5 тысячи рублей до 4, 5 тысяч.

Деньги.
Деньги.
CCO.

По словам Котякова, за помощью в службы занятости обращаются люди без подтвержденного дохода, достаточного стажа по прежнему месту работы или кто работал без официального трудоустройства.

Владимир Путин поддержал это предложение, пишет ТАСС.

«Конечно же, этого мало, такие люди сейчас также нуждаются в поддержке государства, поэтому давайте с 1 мая текущего года, то есть задним числом, увеличим минимальное пособие по безработице втрое — до 4,5 тысяч рублей», — указал Путин.

Выплаты в тройном объеме будут выплачивать до 1 августа.

Также глава Минтруда предложил увеличить минимальное пособие для индивидуальных предпринимателей, которые были вынуждены закрыть свои предприятия из-за ограничений, до 12 100 рублей, сообщает «Российская газета».

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