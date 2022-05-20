Россияне бросились скупать алкоголь декалитрами

Россияне купили в апреле на 5,2% больше алкогольных напитков, чем год назад.

Национальная ассоциация защиты прав потребителей сообщает, что гражданам было продано 16,8 млн декалитров (дал), пишет «Финмаркет».

Розничные продажи алкоголя выросли за четыре месяца в среднем на 4,3%, до 68,9 млн дал.

Значительный рост продаж отмечен по категории водки, а также шампанских и игристых вин — от 6,3% до 9,5%. Вина и коньяки показали меньшие цифры — 3−4%.

Но наибольшими темпами росли продажи слабоалкогольных напитков (крепостью не более 9 градусов), пишет bfm.ru. В январе — апреле их было реализовано 4,8 млн дал (рост в 1,9 раза).

Ранее в России предложили упростить лицензирование для розничной продажи алкоголя.