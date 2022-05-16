В России предложили упростить лицензирование для розничной продажи алкоголя

Упростить лицензирование для розничных продаж алкоголя предложил Борис Титов — уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте. Об этом пишет ТАСС .

Титов хочет внести поправки в закон «О регулировании алкогольной продукции» и Налоговый кодекс. По ним размер госпошлины за розничную лицензию могут снизить до 20 тыс. рублей. Кроме того, омбудсмен предлагает ввести оплату за отдельную торговую точку.

Собеседник уверен, что такие меры позволят сократить нелегальный оборот алкоголя.

Отмечается, что сейчас примерно 400 из 560 тыс. магазинов России работают в форме ИП. При этом большая часть торговых точек расположена в сельской местности. Так что порядка миллиона человек отсечены от легальной продажи напитков.

Титов утверждает, что решить эту проблему можно, увеличив количество легальных магазинов.

«Это и рост собираемости акцизов, и участие в решении проблем здравоохранения», — уточнил он.

А ранее налоговики выступили за отмену акцизных марок на табаке.