Россияне бросились скупать медицинские гаджеты

Продажи медицинских устройств в онлайн-магазинах в России в октябре выросли в 2,5 раза в сравнении с прошлогодними показателями.

Особый бум зафиксирован в покупках пульсоксиметров, позволяющих определить уровень насыщения крови кислородом.

О резком всплеске продаж пульсоксиметров в России сообщает «Платформа ОФД», крупнейший в стране оператор фискальных данных, пишут «Известия».

Средний чек покупки составил 3535 рубля, что на 21% выше, чем в 2019 году. Если в 2019 году люди покупали больше приборов в виде часов, то в 2020 году популярностью пользуются такие, которые надеваются на палец и показывают уровень кислорода в крови.

В «Платформе ОФД» связали всплеск спроса с COVID-19, так как спрос на медицинские гаджеты резко пошел вверх в сентябре-октябре — одновременно с ухудшением ситуации с коронавирусом.

Продажи таких гаджетов в интернет-магазине Wildberries выросли почти в 10 раз в сравнении с 2019 годом, пишет News.ru.

При этом в Ozon спрос подскочил в 4,3 раза.