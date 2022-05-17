17 мая
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Экономика

Россияне бросились возвращать свои деньги в Сбербанк

Россияне, снявшие ранее со счетов деньги, начали постепенно возвращать их в банк, рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в эфире «Россия 24«.

Сбербанк.
Сбербанк.
Анна Зайкова, altapress.ru

«Плюс мы видим, наверное, такой второй важный тренд, что в начале были довольно активные траты, особенно в феврале. В мае мы видим, что у нас в том числе на карточных счетах, на текущих счетах тоже растут остатки», — отметил Царев, указав на то, что модель потребления в последнее время несколько изменилась.

По его словам, сейчас клиенты стараются сберечь финансы и сократить расходы, пишет Lenta.ru.

При этом он считает, что после стабилизации обстановки количество трат увеличится.

«Поэтому потом постепенно именно на этих счетах мы будем видеть какое-то снижение, потому что люди будут просто больше тратить», — заключил Царев.

Между тем сохранение введенных против России санкций до 2024 года спрогнозировал ЦБ.

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