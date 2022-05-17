Россияне бросились возвращать свои деньги в Сбербанк

«Плюс мы видим, наверное, такой второй важный тренд, что в начале были довольно активные траты, особенно в феврале. В мае мы видим, что у нас в том числе на карточных счетах, на текущих счетах тоже растут остатки», — отметил Царев, указав на то, что модель потребления в последнее время несколько изменилась.