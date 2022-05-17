Россияне бросились возвращать свои деньги в Сбербанк

«Плюс мы видим, наверное, такой второй важный тренд, что в начале были довольно активные траты, особенно в феврале. В мае мы видим, что у нас в том числе на карточных счетах, на текущих счетах тоже растут остатки», — отметил Царев, указав на то, что модель потребления в последнее время несколько изменилась.
По его словам, сейчас клиенты стараются сберечь финансы и сократить расходы, пишет Lenta.ru.
При этом он считает, что после стабилизации обстановки количество трат увеличится.
«Поэтому потом постепенно именно на этих счетах мы будем видеть какое-то снижение, потому что люди будут просто больше тратить», — заключил Царев.
Между тем сохранение введенных против России санкций до 2024 года спрогнозировал ЦБ.