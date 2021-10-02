Россияне купили рекордное число новых iPhone за неделю

За первую неделю продаж в России купили рекордное число iPhone 13, пишет РБК .

За первую неделю в сетях российских мобильных операторов было зарегистрировано 93 тыс. iPhone 13 разных модификаций (коло 0,08% от числа всех смартфонов в России).

Причем ни одна из предыдущих моделей прошлого поколения не имела таких высоких показателей. Например, в прошлом году за аналогичный период было зафиксировано 57 тыс. регистраций iPhone 12 разных видов, отмечают эксперты.

В нынешней линейке смартфонов Apple около половины всех регистраций устройств занимает iPhone 13 Pro, следом с 33% регистраций идет самая дорогая модель — iPhone 13 Pro Max, а на самую дешевую версию — iPhone 13 mini — пришлось около 4 тыс. зарегистрированных устройств.

Наибольшее количество новых iPhone купили жители Московского региона и Санкт-Петербурга (10%). Средний возраст покупателя линейки смартфонов iPhone 13 составляет 35 лет.

Ранее сообщалось, что Госдума закупила 450 смартфонов китайской фирмы Realme. Их количество совпадает с числом мандатов.