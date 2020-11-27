Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 ноября -11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика

Россияне назвали размер пенсии для комфортного дожития. Сумма небольшая, но фантастическая

Россияне назвали размер пенсии, на которую в стране можно нормально жить, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка

Пенсионер в Бийске.
Пенсионер в Бийске.
Скрин с видео.

Наиболее высокие запросы на размер пенсии у программистов, финансистов и строителей.

«Более 100 тыс. рублей в месяц хотели бы получать 23% работников IT, 20% строителей и 22% финансистов», — выяснили аналитики.

Большинство медиков, учителей, работников кафе и ресторанов, водителей желают получать на пенсии 40−50 тыс. рублей в месяц.

Каждый пятый работник из сферы производства считает достаточной выплату в размере 30−40 тысяч.

Также в ходе исследования выяснили, что почти 40% россиян планируют подрабатывать после 60 лет. Некоторые готовы даже сменить деятельность, чтобы получать хоть какие-то деньги.

Кстати, ранее россияне рассказали, что не хотят «умирать на работе» и желают раньше уйти на пенсию, но в таком случае многим «нечего будет кушать».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость