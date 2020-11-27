Россияне назвали размер пенсии для комфортного дожития. Сумма небольшая, но фантастическая

Наиболее высокие запросы на размер пенсии у программистов, финансистов и строителей.
«Более 100 тыс. рублей в месяц хотели бы получать 23% работников IT, 20% строителей и 22% финансистов», — выяснили аналитики.
Большинство медиков, учителей, работников кафе и ресторанов, водителей желают получать на пенсии 40−50 тыс. рублей в месяц.
Каждый пятый работник из сферы производства считает достаточной выплату в размере 30−40 тысяч.
Также в ходе исследования выяснили, что почти 40% россиян планируют подрабатывать после 60 лет. Некоторые готовы даже сменить деятельность, чтобы получать хоть какие-то деньги.
Кстати, ранее россияне рассказали, что не хотят «умирать на работе» и желают раньше уйти на пенсию, но в таком случае многим «нечего будет кушать».