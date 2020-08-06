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6 августа 24°C
Жизнь

Россияне не хотят «умирать на работе» и желают раньше уйти на пенсию, но многим «нечего будет кушать»

Подавляющее большинство россиян заявили, что не могут уйти на отдых раньше срока, определенного пенсионной реформой, поскольку не на что будет жить, пишет РБК.

Отличный торт по случаю выхода на пенсию.
Отличный торт по случаю выхода на пенсию.
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Во время опроса, проведенного сервисом «Работа.ру» и НПФ Сбербанка, респондентам задали несколько вопросов по выходу на пенсию.

Социологи выяснили, что лишь 31% россиян желает прекратить работать до 55 лет — если бы могли сами выбирать возраст выхода на пенсию (такое желание высказали суммарно 39% женщин и 23% мужчин).

«При этом 69% опрошенных не хотят бросать работу так рано, из них 11% и вовсе хотели бы продолжать работать после 70 лет (14% мужчин и 7% женщин)», — отмечает издание.

Овечая на вопрос о финансовой обеспеченности 80% респондентов отметили, что, если опираться на реалии (а не на желания), то они не могут себе позволить уйти на пенсию раньше официального срока — им просто не на что будет жить.

О том, что для такого шага у них уже достаточно сбережений, заявили лишь 4% респондентов, еще 3% надеются на то, что их смогут содержать родственники, а оставшиеся 13% рассчитывают на другие источники дохода.

Пожилая женщина, пенсия.
Пожилая женщина, пенсия.
СС0

Половина опрошенных (49%) призналась, что на данный момент ничего не предпринимает для обеспечения лучшей жизни на пенсии.

Причины две: или нет возможности что-либо откладывать, или нет веры в то, что они смогут сохранить накопления.

26% отметили, что ничего не делают, но в ближайшем будущем обязательно сделают шаги в этом направлении.

Есть и те, кто уже что-то делает для улучшения жизни на пенсии:

  • 8% - копят деньги на старость на счетах в банках или в виде наличных;
  • 6% - уже приобрели и планируют купить недвижимость, чтобы сдавать ее в аренду;
  • 2% - оформили индивидуальный пенсионный план;
  • 9% - воспитывают своих детей.

Ранее Минтруд РФ опроверг заморозку пенсий в стране и пообещал рост выплат. Накануне президент России Владимир Путин подписал указ «о целях развития до 2030 года», на основании которого эксперты пришли к выводу — это позволит заморозить пенсии в реальном выражении на ближайшие 10 лет.

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