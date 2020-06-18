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Экономика

Россияне назвали сумму на полгода, необходимую для комфортной жизни

Для беспокойной в финансовом смысле жизни в городе в течение полугода россиянам необходимо около 500 тыс. рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.

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архив франчайзинговой сети Торгового двора "Аникс"

Согласно данным банка, о сумме в полмиллиона рублей заявили большинство респондентов из 1700 опрошенных.

«Накопить от 500 тысяч до одного миллиона рублей хочет каждый пятый», — говорится в исследовании.

Самые большие накопления необходимы жителям Москвы, Новосибирска и Казани — жить на 1−3 млн рублей здесь желают до 9% опрошенных.

Для сравнения, каждый десятый житель Санкт-Петербурга считает достаточным не менее 3 млн рублей.

Также исследование показало, в какой валюте россияне копят деньги: в рублях — две трети опрошенных, в рублях и валюте — 24% респондентов. Часть сбережений наличными дома держит каждый пятый житель города.

Напомним, Алтайский край оказался в самом конце списка регионов по благосостоянию семей. Здесь максимально возможный остаток средств обычной семьи с двумя детьми (после минимальных расходов) — 7 924 рублей.

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