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Экономика

Россияне мечтают о более низкой зарплате после пандемии коронавируса

Россияне умерили свои аппетиты и после пандемии снизили планку желаемой зарплаты, пишет РБК со ссылкой на данные сервиса «Работа.ру».

Зарплата врача.
Зарплата врача.
medrussia.org.

Согласно исследованию, после стабилизации ситуации с COVID-19 россияне хотят получать в среднем 74 тыс. рублей (после вычета налогов). Примечательно, что показатель снизился на 20% по сравнению с результатами опроса в январе.

Суммы отличаются в зависимости от региона и пола респондента. Так, в Москве и Санкт-Петербурге указали 82 и 72 тыс. рублей соответственно. При этом мужчины называли бóльшие суммы: 86 тысяч против 61 тыс. рублей у женщин.

Каждый пятый опрошенный пожелал получать более 100 тыс. рублей. О зарпалате 50−70 тысяч мечтают 29% граждан, а 30−50 тысяч — предел для 27% респондентов.

Большинство опрошенных (90%) отметило изменения на рынке труда — к примеру, заметили снижение числа вакансий. Пока не увидели изменений 17% граждан, но ожидают их.

Лишь только 10% россиян уверены, что после пандемии в стране ничего не изменится.

Напомним, ранее опрос показал, что россияне становятся все агрессивнее по отношению к высшей власти.

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