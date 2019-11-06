Россияне рассказали банкирам, копят ли они на пенсию

Не имеют финансовой возможности откладывать на пенсию 40% опрошенных. 16,3% респондентов откладывают часть сбережений периодически; 8,3% сообщили, что откладывают деньги на пенсию на постоянной основе.
Подавляющее большинство опрошенных ожидают, что их пенсия не будет превышать 20 тыс. рублей. 22% предположили, что размер их пенсии будет меньше 10 тыс. рублей. Люди в возрасте от 31 до 40 лет ожидают пенсионные поступления от 20 до 40 тыс. рублей, отмечается в исследовании.
Средний доход, достаточный для комфортной жизни на пенсии, большинство участников опроса оценили в 80—90 тыс. рублей. Это значительно превышает объемы государственной пенсии, пишет ura.ru.
Из тех респондентов, что откладывают на пенсию, 24,6% предпочитают традиционные накопительные инструменты. 39,2% — используют депозит или накопительный счет в банке. Услугами негосударственных пенсионных фондов пользуются 16,5% респондентов.
Аналитический центр НАФИ по результатам своего исследования сделал вывод, что большая часть российских граждан (43% принявших участие в опросе) делает накопления без особой цели, отмечает телеканал 360.
Исследование проводилось в 14 городах России.
Ранее российский миллиардер пришел в ужас от пенсий россиян. Бизнесмен удивился, когда узнал, что некоторые люди получают 8,5 тыс. рублей. Это открытие для себя он сделал во время съемок очередной серии шоу «Секретный миллионер» на телеканале «Пятница».