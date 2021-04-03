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Экономика

Россияне рассказали, сколько денег у них «сжирает еда»

В России 30% семей тратят на продукты питания половину бюджета, а многим не хватает дохода даже на базовые потребности, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Webbankir.

Давка в Ижевске из-за бесплатной каши.
Давка в Ижевске из-за бесплатной каши.
Скриншот видео ИжЛайф в youtube.com

Затраты на еду, согласно данным 42,9% семей, составляют 15−30 тыс. рублей в месяц.

«Около 13% семей в среднем тратят на продукты питания и самое необходимое до 15 тысяч рублей. У 29,7% семей эти затраты составляют 30−50 тысяч рублей», — выяснили аналитики.

Почти треть российских семей (31,2%) тратит на еду 25−50% бюджета, а каждая пятая — 50−75%. Около 12% семей расходует на базовую потребность свыше 75% дохода.

17,4% опрошенных семей признались, что доходов не хватает даже на обеспечение поддержания жизнедеятельности.

Макаронные изделия.
Макаронные изделия.
CC0

Если говорить о тратах в общем — самые необходимые товары и услуги, продукты питания, коммунальные платежи и транспорт — то большинство семей тратит на это 25−50% своего бюджета, или 15−30 тыс. рублей в месяц.

«Почти половина опрошенных отмечает рост стоимости самых необходимых товаров с начала 2021 года», — говорится в исследовании.

При этом 10% российских семей тратят на товары и услуги первой необходимости 50−70 тыс. рублей в месяц, еще 2,8% - от 70 до 100 тысяч, а 1,8% - свыше 100 тысяч.

Ранее сообщали, что почти половину россиян устраивает их жизнь — положительно и весьма положительно оценили свое существование в России.

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