Россияне сняли со счетов в банках рекордное с 2008 года количество денег

В относительном выражении сбережения россиян в банках сокращались сильнее только в октябре 2008 года, на пике мирового финансового кризиса — тогда сокращение составило 6%, или 354 млрд рублей.
«Негативный информационный фон в условиях санкций в отношении крупнейших российских банков стимулировал повышенный спрос населения на рублевую и валютную наличность», — подытожил ЦБ
Ранее российский экономист предрек массовый отказ от доллара — по мнению эксперта множество стран уже думает о переходе на национальные валюты.
Он считает, что 2022 окажется годом, когда начнется массовый уход стран из сбережений в ценных бумагах, а также валюте США.