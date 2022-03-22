22 марта
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Экономика

Россияне сняли со счетов в банках рекордное с 2008 года количество денег

Россияне сняли в феврале со вкладов 1,2 трлн рублей — таким образом, их средства в банках сократились на 3,5%. Это самый значительный отток вкладов с 2008 года, пишет РБК со ссылкой на статистику Центробанка.

Деньги. Евро.
Деньги. Евро.
pixabay.com.

В относительном выражении сбережения россиян в банках сокращались сильнее только в октябре 2008 года, на пике мирового финансового кризиса — тогда сокращение составило 6%, или 354 млрд рублей.

«Негативный информационный фон в условиях санкций в отношении крупнейших российских банков стимулировал повышенный спрос населения на рублевую и валютную наличность», — подытожил ЦБ

Ранее российский экономист предрек массовый отказ от доллара — по мнению эксперта множество стран уже думает о переходе на национальные валюты.

Он считает, что 2022 окажется годом, когда начнется массовый уход стран из сбережений в ценных бумагах, а также валюте США.

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