Россияне стали реже брать микрозаймы на образование

Россияне стали реже занимать деньги на образование и начали кредитоваться на непредвиденные нужды, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование онлайн-платформы Webbankir.

Наибольшую долю займов на образование (4,1%) зафиксировали в первые шесть месяцев 2020 года, на которые пришелся самый жесткий период самоизоляции.

«При этом в первом полугодии текущего года доля таких займов составила уже 3,7%", — выяснили аналитики.

Если сравнивать с доковидным 2019 годом, доля ссуд на образование за последние два года выросла почти в 1,5 раза — с 2,7% от общего количества выданных займов в первом полугодии 2019 года.

Чаще всего берут микрозаймы на непредвиденные нужды и текущие расходы — 42,8% от общего числа займов в первом полугодии 2021 года.

Следующие по популярности цели — ремонт (14,6%) и крупные покупки, например, бытовой техники, электроники и мебели (12,3%).

Ранее сообщали, что банки отказываются кредитовать несчастных россиян до зарплаты.