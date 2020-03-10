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10 марта -2°C

Россияне встали в очереди за валютой. Экстренное заявление Центробанка

Россияне после «черного понедельника» встали в очереди в банках, чтобы купить наличные доллары и евро.

Памятник рублю в Барнауле.
Памятник рублю в Барнауле.
Денис Барсуков, altapress.ru.

В некоторых «обменниках» объем продаж валюты уже ограничили, пишет «ПРАЙМ». По данным агентства, ажиотаж наблюдается, в частности, во Владивостоке.

Российский Центробанк выпустил экстренное заявление в связи с состоянием валютного и сырьевого рынков.

В связи с резким, 30-процентным уменьшением цен на нефть, банк решил в рамках бюджетного правила не покупать валюту на внутреннем рынке, пишет «Росбалт». Мера будет действовать 30 дней.

ЦБ также пообещал, если понадобится, применять и другие инструменты сохранения стабильности в финансовой сфере.

Комментарий ЦБ

Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле.

Данные операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств ФНБ.

Банк России.
Банк России.
cbr.ru

Сообщение Минфина

Минфин России тоже выпустил сообщение. Ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для покрытия потерь бюджета от падения цен на нефть до $25−30 хватит еще на 6−10 лет, заявили чиновники. Ведомство также хочет продавать валюты на рынке, чтобы компенсировать недополученные из-за проседания нефтесырья доходы.

Бюджет

Федеральный бюджет на этот год сверстан с прогнозом о $65,7 руб. за доллар. Снижение курса на рубль ведет к изменению нефтегазовых доходов бюджета на 70 млрд руб, оценили в правительстве.

Бюджет страны сбалансирован при $42,2 за нефть Urals, баррель которой стоит немного меньше, чем Brent.

Министерство финансов в связи с высокой волатильностью на рынках валют также готово сделать паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ).

Прогноз

Между тем инвестбанк Goldman Sachs (США) не исключил, что Brent может падать и дальше, до $20 за баррель.

Валюта.
Валюта.
СС0.

Сравнение и Covid-2019

Нынешняя ситуация хуже, чем в 2014 году, поскольку спрос на нефть снижается в связи с эпидемией коронавируса, отмечает Goldman Sachs.

В правительстве

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин провел совещание, на котором чиновники обсудили, с чем связано падение цен на нефть, произошедшее в ночь на понедельник, и как сохранить стабильность российской экономики в текущей ситуации.

Министр финансов России Антон Силуанов заверил, что стабильное исполнение бюджета и имеющиеся ресурсы позволяют государству гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами. Макроэкономическая и финансовая стабильность сохранится даже в условиях устойчиво низких цен на нефть.

Однако ряд экспертов говорят, что обрушения цен на нефть все же может негативно сказаться на российском бюджете, если оно продлится достаточно долго. Кроме того, оно вызвало обвал рубля по отношению к основным валютам. Это приведет к ускорению инфляции и, возможно, замедлению деловой активности.

«Черный понедельник»

Стоимость фьючерсов на нефть накануне рухнула сразу на 30%, вслед за этим обвалился и российский рубль. На международных торгах доллар США взлетел до 75 руб., евро — до 86. Потом курс незначительно снизился.

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