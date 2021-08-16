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Экономика

Российская экономика показала самый быстрый рост с 2000 года

Российская экономика показала самый быстрый рост с 2000 года после того, как в стране отменили ограничения, связанные с пандемией коронавируса, сообщает Bloomberg.

Экономика. Развитие.
Экономика. Развитие.
СС0

Так, валовой внутренний продукт (ВВП) страны во втором квартале увеличился на 10,3%.

Выросла розничная торговля, пассажирские перевозки и обрабатывающее производство.

По словам экономиста Скотта Джонсона, экономика России вернулась к прежним показателям «гораздо быстрее, чем ожидалось». При этом он отметил, что в третьем квартале увеличение ВВП снизится, так как эффект от снятия карантинных ограничений сойдет на нет.

В свою очередь, агентство Morgan Stanley скорректировало прогноз по росту ВВП в России «с учетом неожиданно позитивных данных и более конструктивного прогноза цен на нефть», пишет Lenta.ru. Ожидается, что в 2021 году он составит 4,6%, а в 2022 — 3,2%.

Россия обогнала США по росту экономики. По оценкам Росстата, во втором квартале года рост валового внутреннего продукта (ВВП) России составил 10,3% на годовом уровне.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о восстановлении экономики после ковид-пандемии. По его оценкам, уже в этом году российская экономика сможет «уверенно выходить на положительную динамику роста».

Также Путин заявил о готовности России делиться своими антикризисными наработками

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