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Экономика

Российская нефть впервые за семь лет превысила $93 за баррель

Цена нефти российской марки Urals в Европе на торгах 3 февраля впервые с октября 2014 года превысила $93 за баррель, сообщили ТАСС в международном ценовом агентстве Argus.

Владимир Путин и Игорь Сечин в "реале".
Владимир Путин и Игорь Сечин в "реале".
kremlin.ru

Стоимость российской экспортной нефти растет вслед за Brent — вечером 3 октября цена фьючерсов с поставкой в апреле выросла до $91 за баррель на лондонской бирже ICE. На этом уровне она торговалась впервые с октября 2014 года.

Цена Urals в России учитывается при расчете экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть, пишет РБК.

<В федеральном бюджете базовая цена Urals на текущий год установлена на уровне $44,2 за баррель.>

По данным Минфина, средняя цена на нефть Urals в январе-декабре 2021 года составила $69 за баррель, в 2020 году — $41,73 за баррель. Банк России прогнозировал, что в 2021-м она окажется на уровне $45 за баррель.

В августе 2020 года глава «Роснефти» Игорь Сечин «с большой радостью» подарил Путину бутылку лучшей в мире нефти. По словам Сечина, это премиальная нефть, лучшая в мире. Путин поинтересовался, такая ли она, как на Ближнем Востоке. Сечин ответил, что «лучше даже».

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