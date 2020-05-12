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12 мая 27°C

Сечин попросил налоговые льготы для проекта «Роснефти» в Сибири

Глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра России Михаила Мишустина предоставить налоговые льготы для дорогостоящего и прибыльного проекта в Сибири, сообщает РБК со ссылкой на соответствующее письмо.

Игорь Сечин.
Игорь Сечин.
Kremlin.ru.

Речь идет о трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири. Сечин отмечает, что территория имеет сложные геологические особенности и требует инновационных технологий, в связи с чем промышленная добыча газа нерентабельна без льгот.

«Предлагает снизить ставку НДПИ для таких залежей, установив для нее коэффициент 0,21. Аналогичная льгота с 2013 года применяется для других трудноизвлекаемых запасов газа „Роснефти“ — туронских залежей», — отмечает издание со ссылкой на письмо.

Потенциальные ресурсы березовской свиты в пределах участков «Роснефти» составляют 1,3 трлн кубометров газа. Компания уже разработала технологию добычи и получила приток газа на трех месторождениях, подчеркнул Сечин.

Основным получателем льгот может стать один из крупнейших новых газовых проектов «Роснефти» — Харампурское месторождение. Партнером по этому проекту выступает британская ВР, ее доля составляет 49%.

Большая часть газа Харампура находится в туронских залежах (они уже получают льготы по НДПИ), но два года назад «Роснефть» стала наращивать запасы газа из березовской свиты, на которую льготы не распространяются.

Газ.
Газ.
СС0

По оценке экспертов, налоговые льготы для березовской свиты сэкономят компании около 500 рублей на тысячу кубометров при средней цене газа в России около 3,5 тысячи рублей за тысячу кубометров.

«Но объем пиковой годовой добычи из березовской свиты пока определить невозможно: коэффициент извлечения может быть низким, и не факт, что ресурсы превратятся в запасы. Несмотря на льготы для туронских залежей, „Роснефть“ с 2014 года добыла на Харампурском месторождении 0,6 млрд куб. м такого газа и готовится запустить месторождение в промышленную эксплуатацию только в 2021 году. На пике компания планирует добывать из турона 15,7 млрд куб. м, в этом случае экономия на НДПИ может составит около 7−8 млрд рублей в год», — подсчитал старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Сечин отметил в письме, что освоение уже поставленных на баланс запасов березовской свиты обеспечит бюджету более 30 млрд рублей налоговых доходов.

Напомним, ранее из СМИ исчезла критическая заметка о Сечине сразу после ее публикации. Автор материала рассказал о влиянии крупного менеджера на работу компании.

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