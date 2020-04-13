Критическая заметка о Сечине исчезла сразу после публикации

Исчезла колонка под заголовком «Тяжелое время ответственности: чем может запомниться эпоха Игоря Сечина в „Роснефти“». Об этом в своем Facebook рассказал сам автор удаленного материала — профессор Чикагского университета Константин Сонин.

«Уже после публикации эта колонка была удалена с сайта „Ведомостей“ <…> вопреки мнению тех, кто выпускал газету, в том числе шеф-редактора», — написал Сонин.

Впрочем, он продублировал заметку на своей странице в соцсети. Автор рассказывает, что «долгие годы деятельность команды Игоря Сечина в „Роснефти“ подвергалась критике со стороны профессионалов отрасли и экономических журналистов, но публика не обращала особого внимания».

«Не исключено, что „эпоха Сечина“ в руководстве „Роснефтью“ запомнится не некомпетентностью и потерями первых лет, а „мартом 2020“. Не тратой государственных денег на поддержку бесперспективного режима, а „спецоперацией по выводу активов“ в том же тяжелом 2020 году. Что, конечно, будет по-своему несправедливо», — подчеркнул Сонин в своем материале.

Игорь Сечин. Kremlin.ru.

Как сообщает The Bell, текст Сонина опубликовали около 22:00 по московскому времени, а к 0:15 материал исчез.

Спустя некоторое время замглавреда издания Александр Губский написал в своем Facebook, что не понял, куда пропала публикация, и вернул ее на сайт. Однако материал вновь пропал.

«Что происходит в „Ведомостях“, — совершенно не понимаю. Вчера ночью, как обычно, сделал подборку лучших публикаций „Ведомостей“ за день — для утренней рассылки подписчикам. Включил туда и колонку Константина Сонина про „Роснефть“ и даже дал ссылку на нее в своем ФБ. Утром просыпаюсь — нет статьи на сайте. Куда делась, кто снял — не понимаю», — написал Губский.

Сейчас при переходе на страницу с колонкой, по опубликованной Губским ссылке, сообщается об ошибке.

Напомним, ранее Сечин рассказал о причинах обвала рынка нефти.