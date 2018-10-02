Российские экономисты спрогнозировали курс доллара до конца года

Возвращение обменного курса к прежнему уровню ожидается на фоне ряда благоприятных факторов, пишет RT.
Это — устойчивые показатели госфинансов и экономический рост.
В среднесрочной перспективе курс доллара должен выйти на уровень 63−64 рубля, заявлял глава Минэкономразвития (МЭР) Максим Орешкин.
Ранее Орешкин заявил, что сейчас стоит продавать доллар и покупать рубль. Министр отметил, что курс рубля в ближайшие 6−12 месяцев стабилизируется на уровне 63−64 за 1 доллар: «В среднесрочной перспективе будет выход на уровень 63−64».
Поэтому сейчас наиболее выгодное время для обмена рублей на доллары. Минэкономразвития прогнозирует постепенное возвращение России к макроэкономическому равновесию, но от него можно отклоняться из-за краткосрочных потоков капитала и настроений, которые есть на рынке.
При этом замминистра финансов Владимир Колычев отмечал, что ослабление рубля носит не системный, а временный характер, пишет ura.ru.