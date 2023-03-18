Российские огурцы по низкой цене продают в Польше, несмотря на санкции

Дешевые овощи из России продают на рынках Польши, несмотря на масштабные санкции Европейского союза, сообщает ТАСС.

По информации берлинской газеты, на оптовый рынок в польском населенном пункте Бронише постоянно прибывают десятки фур с огурцами и помидорами.

При этом продавцы уверяют, что торговля российскими овощами не идет вразрез с санкциями. На продажу имеют «все необходимые документы, тесты и сертификаты».

Привозимые огурцы стоят 55 злотых за кг — примерно 960 российских рублей.

Это намного меньше стоимости продуктов европейского производства.

Газета подчеркивает, что в заявлении Европейского совета сказано, что продукты питания освобождаются от экспортных и импортных ограничений, а значит, торговлю действительно разрешили.

Ранее Путин объявил, что страны Европы будут покупать репу в России.