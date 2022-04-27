Российские производители нарастят выпуск средств гигиены

В России производители намерены увеличить выпуск средств гигиены, чтобы заместить ими иностранные бренды — Always, Libress, Zewa и другие.

Фонд развития промышленности (ФРП) уже начал принимать заявки на льготные займы для таких компаний, пишут «Известия».

Предполагается, что для замены импортных средств гигиены выпуск российских нарастят в 1,5 раза.

Для этого ФРП планирует выделить бизнесу 1,5 млрд рублей.

Фонд уже утвердил займы на 399 млн рублей компании «Сыктывкар Тиссью Груп» (бренд Veiro), 70 млн — «Ульяновскому бумажному комбинату» («Русская бумага») и 13,9 млн — «ПК Снежинка» (бренды «Мягкоff», «Свежесть»).

Эти компании увеличат производство туалетной бумаги, бумажных полотенец и салфеток.

Ряд организаций надеются увеличить выпуск продукции с помощью займов, которые они получили еще до напряжения ситуации, пишет Lenta.ru. Так, компания «Хайдженик» (бренды Ola! и Tereza Lady) собирается нарастить объемы изготовления женских прокладок на 64%, заявил ее генеральный директор Михаил Срапионов.

Ранее сообщалось, что в России хотят делать туалетную бумагу из камня.