27 апреля
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Экономика

Российские производители нарастят выпуск средств гигиены

В России производители намерены увеличить выпуск средств гигиены, чтобы заместить ими иностранные бренды — Always, Libress, Zewa и другие.

Туалетная бумага.
Туалетная бумага.
CC0

Фонд развития промышленности (ФРП) уже начал принимать заявки на льготные займы для таких компаний, пишут «Известия».

Предполагается, что для замены импортных средств гигиены выпуск российских нарастят в 1,5 раза.

Для этого ФРП планирует выделить бизнесу 1,5 млрд рублей.

Фонд уже утвердил займы на 399 млн рублей компании «Сыктывкар Тиссью Груп» (бренд Veiro), 70 млн — «Ульяновскому бумажному комбинату» («Русская бумага») и 13,9 млн — «ПК Снежинка» (бренды «Мягкоff», «Свежесть»).

Эти компании увеличат производство туалетной бумаги, бумажных полотенец и салфеток.

Ряд организаций надеются увеличить выпуск продукции с помощью займов, которые они получили еще до напряжения ситуации, пишет Lenta.ru. Так, компания «Хайдженик» (бренды Ola! и Tereza Lady) собирается нарастить объемы изготовления женских прокладок на 64%, заявил ее генеральный директор Михаил Срапионов.

Ранее сообщалось, что в России хотят делать туалетную бумагу из камня.

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