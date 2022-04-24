В России хотят делать туалетную бумагу из камня

Елсуков отметил, что наряду с традиционной бумагой из древесной целлюлозы предлагается запустить производство каменной бумаги — из известняка и нетоксичного полимера.
«Из известняка можно делать как плотную упаковочную бумагу, так и офисную, книжную и даже туалетную. Если в стране будет налажено массовое производство, цены на нее будут схожими или даже более низкими, чем на обычную бумагу», — подчеркнул он.
Экономист указал, что запасы известняка в России считаются неисчерпаемыми.
Более того, каменную бумагу не придется отбеливать и она более устойчива к повреждениям, а также экологична и биоразлагаема.
Проект представят на форуме «Сильные идеи для нового времени» в треке Национальной технологической инициативы (НТИ). Мероприятие летом проведут Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс.
Ранее российский производитель туалетной бумаги заявил об облегчении после ухода бренда Zewa.