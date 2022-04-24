24 апреля
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Жизнь

В России хотят делать туалетную бумагу из камня

Экономист Алексей Елсуков рассказал РИА «Новости», что в России можно наладить производство каменной туалетной, офисной и книжной бумаги.

Без паники. Туалетная бумага.
Без паники. Туалетная бумага.
CC0

Елсуков отметил, что наряду с традиционной бумагой из древесной целлюлозы предлагается запустить производство каменной бумаги — из известняка и нетоксичного полимера.

«Из известняка можно делать как плотную упаковочную бумагу, так и офисную, книжную и даже туалетную. Если в стране будет налажено массовое производство, цены на нее будут схожими или даже более низкими, чем на обычную бумагу», — подчеркнул он.

Экономист указал, что запасы известняка в России считаются неисчерпаемыми.

Более того, каменную бумагу не придется отбеливать и она более устойчива к повреждениям, а также экологична и биоразлагаема.

Проект представят на форуме «Сильные идеи для нового времени» в треке Национальной технологической инициативы (НТИ). Мероприятие летом проведут Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс.

Ранее российский производитель туалетной бумаги заявил об облегчении после ухода бренда Zewa.

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