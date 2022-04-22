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Экономика

«Все было очень плотно»: российский производитель туалетной бумаги заявил об облегчении после ухода Zewa

На одном из крупнейших производителей туалетной бумаге, Сяськом бумажно-целлюлозном комбинате (город Сясьстрой Ленинградской области), заявили, что компаниями в России станет легче после ухода с рынка Zewa. Об этом рассказал в беседе с «Газетой.Ru» главный технолог предприятия Денис Головчанский.

Туалетная бумага.
Туалетная бумага.
CC0

По его словам, если бы Zewa ушла 5 лет назад, это было бы проблемой, потому что тогда было три основных игрока: Zewa, Сыктывкар и Сяський комбинат.

«Сейчас этот рынок перенасыщен, просто всем полегче станет и все. Тут все было очень плотно. Если кто-то отваливается сейчас, то это даже хорошо. В последние несколько лет открылось много предприятий, и на предприятиях открылись новые линии и мощности. Поэтому я проблем не вижу. Просто всем полегче станет. И дефицита, я надеюсь, не будет», — сказал Головчанский.

Ранее производитель товаров личной гигиены Essity, который владеет марками Zewa, Libresse и Libero уходит из России. Все потому, что условия Essity для ведения бизнеса в России ухудшились, заявили в компании.

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