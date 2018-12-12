Российские ученые разгромили «лунный заговор», или алтайское участие в миссии астронавтов

Уже долгое время не утихают споры о том, состоялась ли американская «лунная миссия». И вот российский ученый представил неожиданные доказательства пребывания астронавтов на спутнике Земли. Отдельная тема — о роли Алтайского края, вернее, человека, благодаря которому американцы высадились на Луне.

Доказательства

США отправили на Луну семь миссий, включая одну неудачную, в рамках программы пилотируемых космических полетов «Апполон» с 1961 по 1972 год.

На спутнике побывали 12 американцев, которые доставили на Землю 300 кг лунного грунта. Достоверность этих фактов бесспорна, поскольку в образцах грунта содержится регалит, который на Земле не встречается, и подделать этот элемент в условиях ХХ века было невозможно, отметил Костицын.

По мнению российского ученого, инсценировать лунную миссию было бы сложнее и дороже, чем действительно отправить астронавтов на поверхность спутника Земли. Костицын подчеркнул, что обман было бы практически невозможно скрыть, поскольку в реализации космической программы участвовало большое число независимых компаний.

Немаловажно — за разработкой и воплощением американской лунной миссии пристально следили во всем мире, в том числе и разведслужбы в СССР, пишет bfm.ru.

Тем не менее спекуляции на тему «высаживались американцы на Луне или нет» не утихают до сих пор. По мнению российского ученого, массу конспирологических версий породили постановочные элементы в документальных фильмах, посвященных первой высадке людей на спутник. Эти кадры использовались в лентах для наглядности, отметил ученый.

Шутка юмора

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о своих планах проверить факт пребывания американцев на Луне.

«Мы такую задачу поставили: полететь проверить, были они там или не были. Они говорят, что были. Но мы проверим», — сказал Дмитрий Рогозин.

В «Роскосмосе» прокомментировали высказывание главы корпорации. По словам официального представителя, Рогозин так пошутил.

Лунная миссия России

В начале ноября руководитель «Роскосмоса» заявил, что Россия планирует создать на Луне долгосрочную посещаемую базу. Предполагается, что первую высадку российский космонавт совершит в 2030 году.

Кровавое суперлуние и затмение в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru

При этом он отметил, что в настоящее время ни одно государство в мире не имеет возможности реализовать лунную программу в одиночку. В связи с этим Москва рассчитывает на сотрудничество в этой области с коллегами из США.

Подписи

В 2015 году группа энтузиастов всего за первые четыре дня октября сумела собрать в интернете более 1 миллиона рублей. Деньги собирали на создание и запуск космического аппарата микрокласса, который должен снять места посадок американских кораблей серии «Аполлон» на Луне. Тем самым инициаторы хотели убедиться — действительно ли американцы первыми высадились на Луне.

Алтайский край и астронавты

Полет американских астронавтов состоялся, в большей степени, из-за одного человека, который жил и работал в Алтайском крае в должности техника на строительстве от конторы «Хлебопродукт» — в Рубцовске, Камне-на-Оби, Поспелихе. Всего четыре месяца — с мая по август 1927 года.

Это — Шаргей Александр Игнатьевич. Именно его книгу «Завоевание межпланетных пространств», написанную еще в 1929 году, американцы использовали, как руководство к действию при полете и высадке на Луну. В США Александра Шаргея (он же Юрий Кондратюк, но это другая история, — прим.ред.) считают национальным героем. На мысе Канаверал в штате Флорида стоит посвященный ему гранитный обелиск.

«У нас всегда так — гениальные люди ходят на родине под дамокловым мечом, а за рубежом их считают своими национальными героями», — говорила в 2007 году Наталья Павлова, старший научный сотрудник Барнаульского планетария.

«Имя моего дяди до сих пор редко встречается в научных работах, посвященных освоению космоса, а ведь его к себе приглашал работать сам Сергей Королев. Но дядя знал, что не сможет пройти через проверки НКВД. Мало того, что он жил по чужим документам — он считался врагом народа. Его реабилитировали только в 1970 году», — рассказывал altapress.ru Дмитрий Михайловичй Шаргей, племянник «пионера ракетной техники в СССР».

«Мой муж был в США, в музее космонавтики. И он рассказал, что американцы не считают особо выдающимися деятелями освоения космоса ни Циолковского, ни своих астронавтов. Главный в их музее — Шаргей-Кондратюк. Это же гениальный был человек! Если бы ему в свое время создали соответствующие условия… А он погиб в московском народном ополчении», — рассказывала в 2007 году Тамара Чертова, тогда — директор краевой библиотеки имени Шишкова.

Александр Шаргей-Кондратюк. Новосибирский краеведческий портал.

«Долгое время информация о нем была закрытой, поэтому мы не делали о нем тематических программ. Зато каждый год 21 июня, в день рождения Александра Шаргея мы проводим памятные чтения, посвященные этому гениальному человеку», — говорили в Барнаульском планетарии.

В космонавтике по сей день используется еще одно открытие, описанное в «Завоевании», — принцип гравитационных маневров (для разгона или изменения траектории движения звездолета используется притяжение планеты). Его именем названа трасса полета и схема посадки на Луну, которой точно следовал американский «Аполлон -11» и спускаемый на Луну модуль.

Позже в своих воспоминаниях инженер NASA Джон Хуболт напишет: «Когда дождливым июльским утром я стоял на мысе Канаверал, провожая взглядом корабль „Аполлон-11“, призванный доставить астронавтов к Луне и обеспечить выход Первого Землянина на лунную поверхность, я думал об одном единственном человеке. Это был русский, Юрий Кондратюк, личность уникальная, выдающаяся, без которой человечество, даже освоив космические аппараты, еще очень долго топталось бы на околоземных орбитах. Он заслуживает самой благодарной памяти потомков».

Два имени — одна память

В Санкт-Петербурге на Васильевском острове , на 14-й линии на доме 31 установлена мемориальная доска с его настоящей фамилией ( в скобках — Кондратюк) и изображением схемы высадки на Луну. Еще одна памятная доска есть в Новосибирске , где он также работал и издал в 1929 году свою книгу «Завоевание межпланетных пространств».

на 14-й линии на доме 31 установлена мемориальная доска с его настоящей фамилией в скобках — Кондратюк) и изображением схемы высадки на Луну. Еще одна памятная доска есть в Новосибирске где он также работал и издал в 1929 году свою книгу «Завоевание межпланетных пространств». В 1976 году Николай Черных , крымский астроном , открыл малую планету 3084 «Kondratjuk», этот астероид официально занесен в международный астрономический справочник «Minor planet Circular».

крымский астроном открыл малую планету 3084 «Kondratjuk», этот астероид официально занесен в международный астрономический справочник «Minor planet Circular». Именем Шаргея-Кондратюка назван кратер на обожаемой им Луне.

В 1987 году на экраны СССР вышел документальный фильм «Что в имени тебе моем?», снятый по сценарию летчика-космонавта Виталия Севастьянова , о непростой судьбе гениального человека ХХ столетия Юрия Кондратюка. Вернее — Александра Шаргея.

В Большом энциклопедическом словаре за 2003 год основоположнику отечественной космонавтики посвящено всего три строчки: «Кондратюк Юрий Васильевич (настоящие имя и фамилия Александр Игнатьевич Шаргей), 1897−1941, один из пионеров ракетной техники в СССР».

Первая высадка

Американские астронавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин ступили на Луну в 1969 году — это первая в истории человечества высадка на поверхность спутника.

«Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества», — сказал Нил Армстронг 20 июля 1969 года, когда экипаж корабля «Аполлон-11» высадился на Луне.

На месте высадки осталась металлическая табличка с выгравированным изображением нашей планеты и словами: «Здесь люди с планеты Земля впервые ступили на Луну. Июль 1969 года новой эры. Мы пришли с миром от имени всего человечества».

Флаг США. Stuart Seeger , CC BY 2.0 , part from original.

Позже зародилась теория «лунного заговора», согласно которой в действительности высадки людей не было, а фотографии и киносъемка — фальсификация.