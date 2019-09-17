Российские власти поддержали запрет «пивнушек» в жилых домах

Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах, пишет « Коммерсант » со ссылкой на копию отзыва, подписанного вице-премьером Константином Чуйченко.

Под ликвидацию, прежде всего, попадут точки по продаже пива. В общей сложности, инициатива грозит закрытием примерно 10 тыс. заведений по всей стране.

По мнению авторов инициативы, необходимо обеспечить общественный порядок и права граждан на тишину и отдых в местах их проживания, пишет bfm.ru.

Законопроект планируется рассмотреть 18 сентября на заседании думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Ранее сообщалось, что в мэрии Барнаула хотят остановить бесконтрольный рост предприятий по торговле алкоголем на первых этажах жилых домов.

На барнаульских «пивнушках» появились такие наклейки. скрин с видео барнаульских активистов ЛДПР

Администрация города предложила выйти с законодательной инициативой в Госдуму России о внесении изменений в федеральный закон и введении нового вида лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. В том числе при оказании услуг общественного питания.

Власти предлагают также запретить розничную продажу алкоголя в объектах общепита (кроме ресторанов), расположенных в многоквартирных домах, а также во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях в таких домах с 23.00 до 11.00.