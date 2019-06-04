В мэрии Барнаула объяснили, почему в городе бесконтрольно плодятся пивнушки

В мэрии Барнаула хотят остановить бесконтрольный рост предприятий, реализующих алкоголь. О том, как это можно сделать, рассказал председатель городского комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Александр Пугач на недавнем заседании Общественной палаты Барнаула.

Сейчас ограничение продажи алкоголя по времени касается только розничной торговли. В отношении предприятий общепита, согласно федеральному законодательству, региональные власти не имеют права устанавливать дополнительные ограничения — ни по времени, ни по условиям и месту розничной продажи алкогольной продукции.

Краевой закон ввел запрет на розничную продажу алкоголя и пива в нестационарных торговых объектах и ограничения времени продажи (с 21.00 до 9.00). После этого на первых этажах жилых домов стали открываться магазины и предприятия общепита по реализации алкогольной продукции и пива.

К чему это привело? Реализация алкоголя в магазинах осуществляется до 21.00. В предприятиях общепита до 24.00, а то и круглосуточно. Не удивительно, что количество жалоб от горожан на посетителей таких баров, нарушающих тишину и покой по вечерам и ночам, возросло.

Александр Пугач,

председатель комитета по развитию предпринимательства , потребительскому рынку и вопросам труда Барнаула:

Большая сложность в том, что открытие предприятий, реализующих алкогольную продукцию, в том числе расположенных на первых и цокольных этажах жилых многоквартирных домов, не носит ни разрешительного, ни уведомительного характера. Этот факт приводит к бесконтрольному открытию подобных предприятий.

Администрация города предложила выйти с законодательной инициативой в Госдуму России о внесении изменений в федеральный закон и введении нового вида лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. В том числе при оказании услуг общественного питания.

Власти перелагают также запретить розничную продажу алкоголя в объектах общепита (кроме ресторанов), расположенных в многоквартирных домах, а также во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях в таких домах с 23.00 до 11.00.

Предложения направлены в органы местного самоуправления Алтайского края для обсуждения.