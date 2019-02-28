Российским исследователям приостановили выплату грантов

Российский научный фонд (РНФ) приостановил выплату грантов ученым на исследовательские проекты: в фонд не поступили бюджетные деньги — имущественный взнос РФ, сообщает «Интерфакс».

Размер недостающего взноса составляет 7,3 млрд рублей. Эти деньги заложены в закон о бюджете.

Речь идет о приостановке финансирования более 550 проектов, пишет РБК. Это примерно седьмая часть от всех исследований, которые фонд поддерживает в 2019 году, отметил представитель РНФ.

Информации о том, когда поступят деньги, пока нет. Взнос должен быть перечислен после заключения соглашения между Министерством науки и высшего образования России и РНФ, но оно еще не подписано.

Фонд уведомил университеты и научные организации о приостановке финансирования до поступления соответствующей субсидии.

Между тем американские ученые сообщили о новой угрозе для Сибири — ранние весенние дожди усиливают эрозию вечной мерзлоты («криолитозоны»). Их-за этого высвобождается большое количество метана — парникового газа, который усиливает глобальное потепление.