Американские ученые сообщили о новой угрозе для Сибири

Несколько лет ученые отслеживали выбросы метана в мерзлых болотах криолитозоны и вокруг них.
Согласно наблюдениям, ежегодно температура грунта на краю зоны вечной мерзлоты повышалась, а совокупные выбросы метана увеличились.
Ученые пришли к выводу, что постепенно в областях с вечной мерзлотой повысятся темпы таяния промерзлых грунтов и объемы высвобождаемого метана. Есть и еще одна опасность — возможность разрушения построенных на вечной мерзлоте зданий.
Ранее ученые из Вашингтонского университета выяснили, что 252 млн лет назад экстремальное глобальное потепление спровоцировало самое массовое вымирание на Земле. Тогда погибло 95% морских видов и 70% жизни.