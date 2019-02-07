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Жизнь

Американские ученые сообщили о новой угрозе для Сибири

В США ученые выяснили, что ранние весенние дожди усиливают эрозию вечной мерзлоты («криолитозоны»), которая есть в Сибири. Их-за этого высвобождается большое количество метана — парникового газа, который усиливает глобальное потепление. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Phys.org.

Зима.
Зима.
СС0

Несколько лет ученые отслеживали выбросы метана в мерзлых болотах криолитозоны и вокруг них.

Согласно наблюдениям, ежегодно температура грунта на краю зоны вечной мерзлоты повышалась, а совокупные выбросы метана увеличились.

Ученые пришли к выводу, что постепенно в областях с вечной мерзлотой повысятся темпы таяния промерзлых грунтов и объемы высвобождаемого метана. Есть и еще одна опасность — возможность разрушения построенных на вечной мерзлоте зданий.

Ранее ученые из Вашингтонского университета выяснили, что 252 млн лет назад экстремальное глобальное потепление спровоцировало самое массовое вымирание на Земле. Тогда погибло 95% морских видов и 70% жизни.

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