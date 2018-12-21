Российский банк потребовал у экс-владельцев и менеджеров астрономическую сумму

Промсвязьбанк подал иск в Арбитражный суд Москвы к бывшим основным владельцам братьям Дмитрию и Алексею Ананьеву и экс-руководству банка на 282,2 млрд рублей. Сумма сопоставима расходной частью бюджета Алтайского края почти за три года.

Как пишут «Ведомости», «Промсвязьбанк» оценил долю каждого из братьев Ананьевых и компании Promsvyaz Capital B. V. (она среди ответчиков), через которую они контролировали банк, в нанесенном ему ущербе в 88 млрд рублей.

Остальное — приходится на работавших в структуре топ-менеджеров, отвечавших за финансовый блок, проектное финансирование, работу с vip-клиентами, малым и средним бизнесом и другие направления.

«Промсвязьбанк» намерен взыскать с них причиненные убытки. От ряда сделок они составили 194,2 млрд рублей, установила временная администрация ЦБ.

Отметим, что в Алтайском крае до последнего времени «Промсвязьбанк» активно финансировал компанию «Юг Сибири», развивавшую в регионе два предприятия — Барнаульский и Бийский маслоэкстракционные заводы.

Сейчас компания находится в стадии банкротства.