Российский банк потребовал у экс-владельцев и менеджеров астрономическую сумму

Как пишут «Ведомости», «Промсвязьбанк» оценил долю каждого из братьев Ананьевых и компании Promsvyaz Capital B. V. (она среди ответчиков), через которую они контролировали банк, в нанесенном ему ущербе в 88 млрд рублей.
Остальное — приходится на работавших в структуре топ-менеджеров, отвечавших за финансовый блок, проектное финансирование, работу с vip-клиентами, малым и средним бизнесом и другие направления.
«Промсвязьбанк» намерен взыскать с них причиненные убытки. От ряда сделок они составили 194,2 млрд рублей, установила временная администрация ЦБ.
Отметим, что в Алтайском крае до последнего времени «Промсвязьбанк» активно финансировал компанию «Юг Сибири», развивавшую в регионе два предприятия — Барнаульский и Бийский маслоэкстракционные заводы.
Сейчас компания находится в стадии банкротства.