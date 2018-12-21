Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 декабря -25°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика
93

Российский банк потребовал у экс-владельцев и менеджеров астрономическую сумму

Промсвязьбанк подал иск в Арбитражный суд Москвы к бывшим основным владельцам братьям Дмитрию и Алексею Ананьеву и экс-руководству банка на 282,2 млрд рублей. Сумма сопоставима расходной частью бюджета Алтайского края почти за три года.

Деньги.
Деньги.
СС0

Как пишут «Ведомости», «Промсвязьбанк» оценил долю каждого из братьев Ананьевых и компании Promsvyaz Capital B. V. (она среди ответчиков), через которую они контролировали банк, в нанесенном ему ущербе в 88 млрд рублей.

Остальное — приходится на работавших в структуре топ-менеджеров, отвечавших за финансовый блок, проектное финансирование, работу с vip-клиентами, малым и средним бизнесом и другие направления.

«Промсвязьбанк» намерен взыскать с них причиненные убытки. От ряда сделок они составили 194,2 млрд рублей, установила временная администрация ЦБ.

Отметим, что в Алтайском крае до последнего времени «Промсвязьбанк» активно финансировал компанию «Юг Сибири», развивавшую в регионе два предприятия — Барнаульский и Бийский маслоэкстракционные заводы.

Сейчас компания находится в стадии банкротства.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
-
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость