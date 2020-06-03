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Экономика

Российский бизнес планирует сокращать штат и зарплаты

Более трети российских компаний в этом году вынуждены будут пойти на сокращение персонала. Такие данные приводятся в исследовании, которое совместно провели «Известия» и агентство HeadHunter.

Борьба с безработицей.
Борьба с безработицей.
Михаил Хаустов

Сокращать персонал намерены владельцы и руководители порядка 36% опрошенных компаний. При этом почти половина из них (45%) рассказали, что уже проводили оптимизацию штата.

Кроме того, исследование показало, что по итогам апреля-мая сокращение фонда оплаты труда составило 28%. При этом о росте зарплаты говорили лишь в одной компании из 10.

Владельцы бизнеса заявляют, что вынуждены будут и в дальнейшем либо уходить в тень, либо сокращать зарплату, если государство будет столь же медленно и неэффективно выделять средства на поддержку малому и среднему бизнесу (по 1 МРОТ на каждого работника).

Глава Минтруда Антон Котяков уже заявил, что самый негативный прогноз на рынке труда к концу 2020 года — около 6 млн безработных.

По данным министерства, примерно 1,3 млн человек в апреле были уже зарегистрированы в качестве безработных — из них 1,1 млн получали пособие по безработице.

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