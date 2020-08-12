Российским долгожителям серьезно повысят пенсии

В России размер пенсии автоматически вырастает в месяц исполнения 80 лет на сумму фиксированной выплаты. В начале текущего года размер фиксированной выплаты был проиндексирован. Сейчас он равен 5686,25 рубля.
Как пояснили в Пенсионном фонде, повышенная пенсия выплачивается с месяца, следующего за месяцем достижения гражданином 80-летнего возраста. При этом, как заверили в ПФР, никаких заявлений подавать не нужно.
По данным негосударственного пенсионного фонда Сбербанка, «пенсией мечты» в РФ считаются выплаты в размере 59 тыс. рублей. Самыми высокими запросы оказались в Москве — 92 тыс. рублей.