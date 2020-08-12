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12 августа
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Экономика

Российским долгожителям серьезно повысят пенсии

Пенсия российских пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, увеличится в 2020 году более чем на 5000 рублей, сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на Пенсионный фонд РФ,

Пенсионер.
Пенсионер.
Анна Зайкова

В России размер пенсии автоматически вырастает в месяц исполнения 80 лет на сумму фиксированной выплаты. В начале текущего года размер фиксированной выплаты был проиндексирован. Сейчас он равен 5686,25 рубля.

Как пояснили в Пенсионном фонде, повышенная пенсия выплачивается с месяца, следующего за месяцем достижения гражданином 80-летнего возраста. При этом, как заверили в ПФР, никаких заявлений подавать не нужно.

По данным негосударственного пенсионного фонда Сбербанка, «пенсией мечты» в РФ считаются выплаты в размере 59 тыс. рублей. Самыми высокими запросы оказались в Москве — 92 тыс. рублей.

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