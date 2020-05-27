Российский газ для жителей Европы стал дешевле, чем для граждан РФ

В Европе российский газ на биржах торгуется дешевле, чем в самой России, пишет « Комсомольская правда ».

Сейчас на рынке газа та же ситуация, что с нефтью. Об этом рассказал руководитель аналитического управления Фонда национальной энергобезопасности Александр Пасечник.

«В Европе была аномально теплая весна. К тому же многие страны в конце прошлого года сделали запасы, потому что непонятно было, будет ли транзит через Украину. С „Нафтагазом“ мы договорились, но запасы остались», — пояснил эксперт.

Кроме того, российский газ — не единственный в Европе. Активно развивается ниша сжиженного природного газа, который доставляют из Катара, США и даже из Австралии.

«Европейский энергетический рынок меняется, и „Газпром“ подстраивается, чтобы не потерять клиентов», — объяснил Пасечник.

Газ. СС0

При этом «Газпром», как отметил эксперт, работает по долгосрочным контрактам, значительная часть которых напрямую привязана к ценам на торговых площадках.

В связи с этим, что очевидно, финансовые цели в компании скорректируют в сторону снижения — это конъюнктура и застраховаться от нее нельзя.

«Сейчас уже внутрироссийские цены стали более привлекательными, так что, возможно, компания посмотрит, что происходит у нее дома. Помнится, несколько лет назад глава „Газпрома“ Алексей Миллер говорил, что внутренний рынок по своему потенциалу равен европейскому или китайскому. Сейчас отличная возможность этот потенциал реализовать», — подчеркнул Пасечник.

По данным Федеральной таможенной службы, в марте 2020 года «Газпром» поставлял газ за границу в среднем по цене 125 долларов за тысячу кубометров. Это уже на 38% меньше, чем годом ранее. При этом в бюджете компании заложена среднегодовая экспортная цена в 133 доллара.

Ранее сообщалось, что сибирские газовики в разгар пандемии покупают бильярдные столы и сауну с коврами и флагами.