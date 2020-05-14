Сибирские газовики в разгар пандемии покупают бильярдные столы и сауну с коврами и флагами

«Газпром трансгаз Томск» в условиях пандемии закупает новые бильярдные столы и иной спортивный инвентарь, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на сайт госзакупок.

В Барнауле продают коттедж с кедровой баней, бильярдом и садом.

Газовики намерены выделить 584,9 тыс. рублей на два бильярдных стола для собственных нужд. Контракт необходимо исполнить к декабрю 2020 года.

К этому же сроку в компании ожидают две ресепшн-стойки за 806,84 тыс. рублей.

Стоит отметить, что в Барнауле на сайте kuprod.ru продают бильярдный стол за 1 рубль: «С лампами, киями и шарами. Размер: 12 футов. Цвет: темно — вишневый. Красное дерево. В идеальном состоянии».

Также к ноябрю в «Газпром трансгазе Томск» планируют получить спортивный инвентарь на сумму 15,77 млн рублей. Все закупки планируют объявить в текущем месяце.

В мае компания запланировала покупку 1 тыс. тестов на определение COVID-19 — на эту цель выделили 1,536 млн рублей.

Напомним, ранее структуры «Газпрома» столкнулись с коронавирусом на своих производственных объектах. Наибольшее число зараженных на Чаяндинском месторождении в Якутии — ресурсная база для газопровода «Сила Сибири». Ранее оттуда в Барнаул прилетела вторая группа вахтовиков.

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Как пишет «Московский комсомолец», нашлись и еще весьма «спорные» закупки.

«Нам удалось узнать куда больше, проанализировав десятки лотов. Еще обязательно стоит упомянуть поставку фирменных календарей на 3,8 миллионов рублей, сборной сауны за 580 тысяч рублей, флагов на 503 тысячи рублей, легковых автомобилей за 5,28 миллиона рублей», — отмечает издание.

Также журналистов заинтересовала следующая закупка — «оказание услуг по организации и проведению корпоративных мероприятий для нужд Хабаровского ЛПУМГ ООО „Газпром трансгаз Томск“ в 2020 году».

Хотят потратить 581 тыс. рублей на выполнение работ по техническому и сервисному обслуживанию концертного, звукового и видеооборудования, а также оборудования залов совещаний для нужд администрации компании.

На закупку ковров выделили 1,77 млн рублей.

«Всего мы насчитали весьма странных трат, без которых сейчас уж точно можно было обойтись, почти на 45 млн рублей. Приличная сумма…», — отмечает издание.

Напомним, ранее в казну Алтая вернули деньги за купленный не по правилам вертолет.