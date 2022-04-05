5 апреля
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Экономика

Российский губернатор запретил использовать бумагу на совещаниях

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал службу протокола за использование бумаги.

Бумага, листы.
Бумага, листы.
СС0

На совещании на столах чиновников оказалась повестка в распечатанном виде, пишет «Коммерсантъ».

Глава региона напомнил о договоренности об отказе от бумаги и потребовал, чтобы на следующем заседании ее на столах не было.

«Электронных носителей, я думаю, достаточно для того, чтобы не заниматься дублированием и расходованием дополнительных бюджетных средств», — сказал губернатор.

На фоне санкций офисная бумага в России подорожала, а в некоторых регионах — исчезла из продажи, пишет bfm.ru. В Минпромторге возникшую проблему объяснили остановкой поставок химикатов для отбеливания бумаги.

Они закупались в Финляндии. Сейчас проблема решена.

Ранее делать бумагу из опасного борщевика предложили российские ученые.

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