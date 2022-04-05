Российский губернатор запретил использовать бумагу на совещаниях

На совещании на столах чиновников оказалась повестка в распечатанном виде, пишет «Коммерсантъ».
Глава региона напомнил о договоренности об отказе от бумаги и потребовал, чтобы на следующем заседании ее на столах не было.
«Электронных носителей, я думаю, достаточно для того, чтобы не заниматься дублированием и расходованием дополнительных бюджетных средств», — сказал губернатор.
На фоне санкций офисная бумага в России подорожала, а в некоторых регионах — исчезла из продажи, пишет bfm.ru. В Минпромторге возникшую проблему объяснили остановкой поставок химикатов для отбеливания бумаги.
Они закупались в Финляндии. Сейчас проблема решена.
Ранее делать бумагу из опасного борщевика предложили российские ученые.