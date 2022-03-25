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Потребитель

Делать бумагу из опасного борщевика предложили российские ученые

Группа ученых из подмосковной Черноголовки предложили решить проблему нехватки и дороговизны бумаги с помощью агрессивного сорняка — борщевика Сосновского.

Борщевик
Борщевик
СС0

Ученые научились добывать из ядовитого растения беленую целлюлозу, пишет «Российская газета».

«Беленая целлюлоза используется в качестве сырья для производства бумаги, поэтому новый метод ее получения, предложенный специалистами из Черноголовки, особенно актуален в условиях осложнения поставок из-за рубежа», — цитирует пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области слова руководителя Екатерины Зиновьевой.

Исследования показали, что выход целлюлозы составляет около 35% от сухой массы растения. Это делает новый метод получения целлюлозы перспективным, поскольку урожайность составляет до 70 тонн с гектара.

Кроме того, растение не нужно специально засаживать — оно само прекрасно распространяется.

Напомним, что борщевик Сосновского был выведен советскими селекционерами. Планировалось, что это растение будет идти на корм скоту, однако содержащиеся в нем фотосенсибилизирующие вещества вызывали ожоги и приводили к раковым опухолям у людей и животных.

В прошлом году алтайские ученые предложили собирать вытяжку из борщевика и делать из нее лекарство от кожных болезней.

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