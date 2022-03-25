Делать бумагу из опасного борщевика предложили российские ученые

Ученые научились добывать из ядовитого растения беленую целлюлозу, пишет «Российская газета».
«Беленая целлюлоза используется в качестве сырья для производства бумаги, поэтому новый метод ее получения, предложенный специалистами из Черноголовки, особенно актуален в условиях осложнения поставок из-за рубежа», — цитирует пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области слова руководителя Екатерины Зиновьевой.
Исследования показали, что выход целлюлозы составляет около 35% от сухой массы растения. Это делает новый метод получения целлюлозы перспективным, поскольку урожайность составляет до 70 тонн с гектара.
Кроме того, растение не нужно специально засаживать — оно само прекрасно распространяется.
Напомним, что борщевик Сосновского был выведен советскими селекционерами. Планировалось, что это растение будет идти на корм скоту, однако содержащиеся в нем фотосенсибилизирующие вещества вызывали ожоги и приводили к раковым опухолям у людей и животных.
В прошлом году алтайские ученые предложили собирать вытяжку из борщевика и делать из нее лекарство от кожных болезней.