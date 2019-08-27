Российский миллиардер отказался от «огуречного» бизнеса

Российский миллиардер Виктор Вексельберг принял решение выйти из бизнеса по выращиванию в теплицах овощей — соответствующее ходатайство в ФАС России уже подала подконтрольная олигарху ГК «Ренова».

«"Ренова» выходит из компании «Теплицы регионов», поскольку эта инвестиция для нее больше не является приоритетной и профильной", — отмечает РБК со ссылкой на представителей холдинга Вексельберга.

Компанию, вокруг которой миллиардер планировал выстроить свой сельскохозяйственный бизнес, продадут фирме «Долина овощей».

«Ренова» зашла в тепличный бизнес два года назад — госкомпания объявила о желании построить 100 га теплиц в ключевых регионах своего присутствия. Тогда Вексельберг на форуме в Сочи подписал соглашения о намерениях со Свердловской областью, Коми, Пермским краем и Чувашией. Однако эти планы в итоге так и остались нереализованными, пишет ura.ru.

Ранее Вексельберг заявил, что с введением США антироссийских санкций в его жизни начался «тотальный кризис». Бизнесмен также усомнился в своих возможностях.

«Для меня это <санкции> тотальный кризис в жизни. Это не про деньги, не про бизнес. Это моя личная ситуация… Для меня весь мир был полон возможностей. А теперь что я могу?» — говорил Вексельберг в интервью Financial Times.

Он отмечал, что за решением минфина США включить его фамилию в санкционный список стоит «что-то еще», кроме контактов с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что глава авиакомпании «Победа» разносил воду на самолете со спикером Госдумы и российским миллиардером.

Среди статусных пассажиров рейса Москва — Саратов был Виктор Вексельберг. Он после прилета рассказал, что первый раз пользуется «Победой», но экономклассом летал много раз.

Миллиардер сидел в ряду с увеличенным пространством для ног — это единственный дополнительный комфорт, доступный на лайнерах «Победы».