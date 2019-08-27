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Экономика

Российский миллиардер отказался от «огуречного» бизнеса

Российский миллиардер Виктор Вексельберг принял решение выйти из бизнеса по выращиванию в теплицах овощей — соответствующее ходатайство в ФАС России уже подала подконтрольная олигарху ГК «Ренова».

Российский миллиардер Виктор Вексельберг.
Российский миллиардер Виктор Вексельберг.
kremlin.ru

«"Ренова» выходит из компании «Теплицы регионов», поскольку эта инвестиция для нее больше не является приоритетной и профильной", — отмечает РБК со ссылкой на представителей холдинга Вексельберга.

Компанию, вокруг которой миллиардер планировал выстроить свой сельскохозяйственный бизнес, продадут фирме «Долина овощей».

«Ренова» зашла в тепличный бизнес два года назад — госкомпания объявила о желании построить 100 га теплиц в ключевых регионах своего присутствия. Тогда Вексельберг на форуме в Сочи подписал соглашения о намерениях со Свердловской областью, Коми, Пермским краем и Чувашией. Однако эти планы в итоге так и остались нереализованными, пишет ura.ru.

Ранее Вексельберг заявил, что с введением США антироссийских санкций в его жизни начался «тотальный кризис». Бизнесмен также усомнился в своих возможностях.

«Для меня это <санкции> тотальный кризис в жизни. Это не про деньги, не про бизнес. Это моя личная ситуация… Для меня весь мир был полон возможностей. А теперь что я могу?» — говорил Вексельберг в интервью Financial Times.

Он отмечал, что за решением минфина США включить его фамилию в санкционный список стоит «что-то еще», кроме контактов с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что глава авиакомпании «Победа» разносил воду на самолете со спикером Госдумы и российским миллиардером.

Среди статусных пассажиров рейса Москва — Саратов был Виктор Вексельберг. Он после прилета рассказал, что первый раз пользуется «Победой», но экономклассом летал много раз.

Миллиардер сидел в ряду с увеличенным пространством для ног — это единственный дополнительный комфорт, доступный на лайнерах «Победы».

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