Российский миллиардер продал свою 67-метровую яхту и остался доволен

О сделке сообщил источник Forbes, пишет РБК. Точная цена сделки не раскрывается. Но, по словам источников, миллиардер «остался доволен».

Покупатель яхты неизвестен.

О яхте

Anna I была построена на голландской верфи Feadship в 2007 году, названа в честь дочери миллиардера Анны.

Яхта оснащена вертолетной площадкой, бортовым гаражом, имеет шесть кабин для 12 гостей, вмещает 18 членов экипажа.

Впервые Рыболовлев выставил свою яхту на продажу в 2017 году, тогда за лодку была назначена цена в €65 млн. Несколько лет спустя она снизилась до 59 млн евро, пишет «Росбалт». В третий раз бизнесмен выставил яхту на продажу в феврале за 53,9 евро млн.

В 2019 году, по данным Forbes, Рыбололев получил новую 110-метровую яхту Anna, построенную на той же голландской верфи Feadship. Ее оценочная стоимость — $300 млн.