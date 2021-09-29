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Экономика

Российский миллиардер продал свою 67-метровую яхту и остался доволен

Миллиардер Дмитрий Рыболовлев продал 67-метровую яхту Anna I, выставлявшуюся на продажу за 53,9 млн евро ($63 млн).

Море, яхта.
Море, яхта.
ООО "Фиксики"

О сделке сообщил источник Forbes, пишет РБК. Точная цена сделки не раскрывается. Но, по словам источников, миллиардер «остался доволен».

Покупатель яхты неизвестен.

О яхте

Anna I была построена на голландской верфи Feadship в 2007 году, названа в честь дочери миллиардера Анны.

Яхта оснащена вертолетной площадкой, бортовым гаражом, имеет шесть кабин для 12 гостей, вмещает 18 членов экипажа.

Впервые Рыболовлев выставил свою яхту на продажу в 2017 году, тогда за лодку была назначена цена в €65 млн. Несколько лет спустя она снизилась до 59 млн евро, пишет «Росбалт». В третий раз бизнесмен выставил яхту на продажу в феврале за 53,9 евро млн.

В 2019 году, по данным Forbes, Рыбололев получил новую 110-метровую яхту Anna, построенную на той же голландской верфи Feadship. Ее оценочная стоимость — $300 млн.

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