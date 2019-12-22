Российский миллиардер сравнил реформы «лихих 90-х» с жизненно важным лекарством

Преобразования оказались болезненными для многих граждан, но они были необходимостью, считает олигарх.

«Реформы не были ошибкой. Они были необходимы, чтобы остановить дальнейший распад страны. Они были как болезненная операция или лекарство», — сказал бизнесмен американским журналистам.