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Экономика

Российский миллиардер сравнил реформы «лихих 90-х» с жизненно важным лекарством

Экономические реформы 1990-х годов в РФ помогли спасти страну от распада, заявил в интервью Bloomberg глава «Норникеля», миллиардер Владимир Потанин.

Флешмоб 1990-е.
Флешмоб 1990-е.
Михаил Хаустов.

Преобразования оказались болезненными для многих граждан, но они были необходимостью, считает олигарх.

«Реформы не были ошибкой. Они были необходимы, чтобы остановить дальнейший распад страны. Они были как болезненная операция или лекарство», — сказал бизнесмен американским журналистам.

При этом он признал, что в ходе реформ государственная собственность была распределена неравномерно, но в итоге крупнейшие предприятия перешли в руки эффективных собственников.

Потанин заметил, что многие россияне до сих пор ностальгируют по СССР, «по мощному государству», пишет ura.ru.

«Хотя коммунистические идеалы жили в умах многих людей, нельзя забывать, что основной причиной распада Советского Союза была экономика. Советский Союз просто обанкротился», — заключил миллиардер.

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с предложением ввести новую льготную категорию граждан под названием «жертвы перестройки». Инициатор считает необходимым ввести меры социальной поддержки гражданам, пережившим «перестройку».

В случае введения льготной категории граждан-«жертв перестройки», льготниками станут все россияне, заявил бывший вице-президент РФ Александр Руцкой.

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