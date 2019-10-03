«Жертвы перестройки» могут получить льготы

Новая льготная категория граждан под названием «жертвы перестройки» может появиться в России — с таким предложением выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Как жили в 1997 году на Алтае.

«На долю тех, кто все же сумел прожить в эпоху перемен, выпали серьезные испытания», — цитирует RT слова Чернышева.

Этой категории населения положены «различные льготы и субсидии», так как «перестройка» стала крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой, в которой пострадали миллионы людей, считает депутат.

Чернышев указывает, что в первую очередь удар приняли на себя граждане, которым в эти годы было 25−45 лет.

Депутат подчеркнул, что в итоге в стране рухнула рождаемость и выросла смертность. А те, кому удалось пережить это тяжелое время, получили различные хронические заболевания. Все это, по мнению Чернышева, говорит о необходимости социальной поддержки для этой категории граждан, пишет ura.ru. О каких именно льготах и субсидиях идет речь, не уточняется.

«У переживших даже пенсии отняли, а вы о каких-то льготах», «Фомулировка „жертвы“ не подходит. Лучше — Герои Нашего Времени», «То есть будет новая категория льготников — ветеран 90-х? Член семьи ветерана 90-х?», — отреагировали на инициативу комментаторы.

Между тем Наина Ельцина, вдова первого президента РФ, считает, что 90-е годы — святые. Она считает, что нужно поклоняться тем людям, которые жили в то время.

Наина Ельцина,

вдова первого президента РФ:

По-моему, 90-е годы надо называть не лихими, а святыми и поклониться тем людям, которые жили в то сложное время, которые создавали и строили новую страну в тяжелых условиях, не потеряв в нее веру.

Вдова первого президента признала, что в последние десятилетие XX века страна страна развалилась и жить было чрезвычайно тяжело.