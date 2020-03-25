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Российский миллиардер заявил, что Центробанк «пробил дно в своем болотце»

Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк (ЦБ) либо не осознает серьезность будущих проблем на фоне пандемии COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть, написал он на своем сайте и в Telegram-канале.

Бизнесмен Олег Дерипаска.
Бизнесмен Олег Дерипаска.
kremlin.ru

«В прошлую пятницу ЦБ прямиком из космоса пробил дно в своем болотце, которое он бережно лепил последние четыре года на отрывках из учебников по макроэкономике 50-х и 60-х годов», — высказался Дерипаска по поводу пресс-конференцию главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая прошла 20 марта.

Дерипаска обратил внимание — Банк России по-прежнему прогнозирует положительные темпы роста экономики по итогам года.

Также миллиардер раскритиковал отсутствие мер прямой материальной поддержки россиянам, пишет znak.com. И привел в пример Китай и США, которые оказали своим гражданам такую помощь.

Глава Роснано Анатолий Чубайс поддержал идею раздачи денег россиянам из-за Covid-19.

«Я считаю, что в нашей стране в эту сторону двигаться правильно, но все-таки нужно выбрать подход», — отметил Чубайс.

Глава Роснано считает — было бы неверно выделить деньги всем россиянам сразу. Нужно их дать тем категориям, которые по-настоящему нуждаются.

Финансовый кризис, падение курса, рубль, доллар
Финансовый кризис, падение курса, рубль, доллар
Олег Богданов

Что делают за рубежом

Между тем муниципалитет Гонконга выплатит всем взрослым жителям города по $1,2 тыс. наличными.

Такая мера должна поддержать покупательскую способность населения — экономика города пострадала из-за эпидемии Covid-19. Помимо этого власти собираются сократить подоходный налог для некоторых жителей и предоставить обитателям муниципального жилья с низким доходом бесплатный месяц аренды.

Белый дом также выплатит по $1 тыс. взрослому и по $500 ребенку в течение трех недель.

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