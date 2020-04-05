Российский министр экономики призвал бизнес не психовать и не впадать в крайности

Бывший губернатор Пермского края, а ныне глава минэка Максим Решетникоов призвал представителей бизнеса вести себя разумно, с пониманием создавшейся пандемической ситуации, пишет ТАСС.
«Сейчас очень важно не поддаться настроению, а оно, наверное, у всех такое немного алармистское, и не начать рубить шашкой, не впасть в психоз: давайте все закрываем, садимся дома, и все, жизнь закончилась», — сказал Решетников.
Он напомнил, что правительство подготовило комплекс мер для поддержки экономики в коронавирусный период. При этом при выборе, что сейчас дороже — самоизоляция или работа ради экономического роста — министр отметил, что санитарно-эпидемиологические мероприятия сейчас для страны важнее.
У нас, в правительстве, конечно, идут дискуссии о прямых субсидиях малому бизнесу. Эти меры очень дорогие, но точки в дискуссиях не поставлены", — приводит также слова Решетникова газета «Коммерсантъ».
Напомним, что руководители 17 алтайских предприятий обратились к губернатору региона Виктору Томенко с просьбой не губить экономику ограничениями из-за коронавируса. Они попросили:
- Сохранить график рабочего времени на предприятиях края с неукоснительным соблюдением требований профилактики заболеваемости, гигиены и социального дистанцирования.
- Ограничить въезд/выезд граждан на территорию Алтайского края, за исключением персонала организаций, осуществляющих межрегиональные перевозки с обязательным контролем состояния здоровья.
- Сохранить ограничения, касающиеся проведения массовых мероприятий, свободного передвижения, за исключением выходов в магазин и на работу.
Поскольку в краевом правительстве уже давно нет экономического вице-губернатора, за состояние региональной экономики отвечает сам Виктор Томенко. Его реакция на обращение предпринимателей пока неизвестна.