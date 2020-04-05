Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 апреля 6°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Российский министр экономики призвал бизнес не психовать и не впадать в крайности

Министр экономического развития России Максим Решетников посоветовал бизнесу в условиях карантина не впадать в психоз и не поддаваться в «алармистскому» (негативному) настроению. Об этом он сказал на семинаре в бизнес-школе «Сколково» 4 апреля.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Официальный сайт правительства России.

Бывший губернатор Пермского края, а ныне глава минэка Максим Решетникоов призвал представителей бизнеса вести себя разумно, с пониманием создавшейся пандемической ситуации, пишет ТАСС.

«Сейчас очень важно не поддаться настроению, а оно, наверное, у всех такое немного алармистское, и не начать рубить шашкой, не впасть в психоз: давайте все закрываем, садимся дома, и все, жизнь закончилась», — сказал Решетников.

Он напомнил, что правительство подготовило комплекс мер для поддержки экономики в коронавирусный период. При этом при выборе, что сейчас дороже — самоизоляция или работа ради экономического роста — министр отметил, что санитарно-эпидемиологические мероприятия сейчас для страны важнее.

У нас, в правительстве, конечно, идут дискуссии о прямых субсидиях малому бизнесу. Эти меры очень дорогие, но точки в дискуссиях не поставлены", — приводит также слова Решетникова газета «Коммерсантъ».

Напомним, что руководители 17 алтайских предприятий обратились к губернатору региона Виктору Томенко с просьбой не губить экономику ограничениями из-за коронавируса. Они попросили:

  1. Сохранить график рабочего времени на предприятиях края с неукоснительным соблюдением требований профилактики заболеваемости, гигиены и социального дистанцирования.
  2. Ограничить въезд/выезд граждан на территорию Алтайского края, за исключением персонала организаций, осуществляющих межрегиональные перевозки с обязательным контролем состояния здоровья.
  3. Сохранить ограничения, касающиеся проведения массовых мероприятий, свободного передвижения, за исключением выходов в магазин и на работу.

Поскольку в краевом правительстве уже давно нет экономического вице-губернатора, за состояние региональной экономики отвечает сам Виктор Томенко. Его реакция на обращение предпринимателей пока неизвестна.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость