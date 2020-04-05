Российский министр экономики призвал бизнес не психовать и не впадать в крайности

Бывший губернатор Пермского края, а ныне глава минэка Максим Решетникоов призвал представителей бизнеса вести себя разумно, с пониманием создавшейся пандемической ситуации, пишет ТАСС.

«Сейчас очень важно не поддаться настроению, а оно, наверное, у всех такое немного алармистское, и не начать рубить шашкой, не впасть в психоз: давайте все закрываем, садимся дома, и все, жизнь закончилась», — сказал Решетников.