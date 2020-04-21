Российский парламентарий заявил, что настал конец «путинского мифа»

Депутат уверен, что на фоне падения уровня жизни из-за введенных ограничительных мер россияне все меньше готовы покорно сносить «сочетание удушающих запретов с демонстративным отказом им в реальной помощи».

Люди не видят сильного лидера и делают выводы, подчеркнул парламентарий, пишет «Росбалт».

Призывы назначить гражданам выплаты звучат от многих экономистов, политических и общественных деятелей, напомнил депутат. Однако государство не желает расставаться со средствами фонда национального благосостояния.

«Видимо, в Кремле воспринимают ФНБ как фонд своего личного благосостояния. И делиться им категорически не желают», — заявил Вишневский.

Депутат раскритиковал слова президента о том, что имеющиеся в стране резервы для помощи гражданам используются «рачительно, точечно, исходя из складывающейся ситуации, и прежде всего для помощи людям, тем семьям, которые оказались в сложном положении».

Москва. Кремль. СС0

«Подавляющая часть граждан сейчас в сложном положении, но помогать им не собираются. Им предложено выживать, как смогут», — отметил парламентарий.

«Государство запрещает работать и зарабатывать, оставляя без средств к существованию, ограничивает передвижение, устраивает „цифровую тюрьму“ и грозит драконовскими штрафами за прогулку в парке или выход из дома — но цинично и нагло отказывается брать на себя какие-либо обязанности по помощи гражданам», — добавил он.

При этом, по словам Бориса Вишневского, «сильный лидер» спрятал «жесткую руку» в карман, свалив всю ответственность на губернаторов.

«Двадцать лет кремлевские пропагандисты создавали миф о Путине, как „сильном лидере“, способном решительно действовать „жесткой рукой“ в сложных ситуациях. <…> Это — конец путинского мифа».

Владимир Путин. Пресс-служба президента России

Опрос

Россияне стали хуже относиться к президенту РФ Владимиру Путину. Сумма положительных оценок продолжает падать второй год подряд, следует из результатов исследования «Левада-центра».

Если в 2017 году к Путину с симпатией и восхищением относились 42% респондентов, в 2019-м — 32%, то в настоящее время — 29%. Отрицательные оценки — антипатия и отвращение — выросли с 11 до 13%, нейтральные почти не изменились — 60% против 61% полгода назад.

Стало меньше тех, кто считает Путина опытным политиком (с 49% в 2018-м до 42% в марте 2020 года), волевым и решительным человеком (снижение с 30 до 25%). Схожая динамика наблюдается в ответах на вопрос о «настоящем лидере, способном повести за собой людей» — с 17 до 13%. Доля россиян, уважающих Путина за его внешнюю политику (12%), оказалась минимальной с 2013 года (максимум был в марте 2016 года — 22%).

38% россиян полагают, что глава государства отстаивает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей. Согласно опросу, 37% респондентов считают, что Путин выражает интересы силовиков.