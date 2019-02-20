Российское правительство тайно разместило в оборонном банке депозит на миллиарды рублей

Правительство РФ осенью 2018 года тайно разместило в «Промсвязьбанке» депозит на 200 млрд рублей. Ранее Счетная палата сообщала о размещении депозита на такую крупную сумму, но не называла кредитное учреждение.

«Ведомость показывает, что в октябре 2018 года банк привлек депозит Федерального казначейства на срок от 181 дня до одного года на сумму 200 млрд рублей», — пишет РБК.

Размещение средств прошло тайно, в обход обычных правил размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах.

Для этого правительство издало отдельное решение и не стало заключать генеральное соглашение и проводить отбор заявок. По словам издания, по состоянию на 1 января депозит оставался в банке.

Эксперты считают, что привлечение депозита на сумму 200 млрд рублей связано со сделками по гособоронзаказу, пишет ura.ru.

С 2018 года кредитная организация стала опорным банком для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.

Ранее сообщалось, что Росстат отказался раскрыть расходы государства на долговременные вооружения (военные самолеты, корабли, танки и т.д.), научные исследования и разработки. Речь идет о категориях «Расходы на системы вооружения» и «Продукты интеллектуальной собственности», которые не видны в общем отчете и не выделены в разбивке валового накопления основного капитала по видам основных фондов.

Эти данные засекречены в рамках закона о государственной тайне.