Под грифом «секретно» Росстат спрятал расходы государства на вооружения

Росстат отказался раскрыть расходы государства на долговременные вооружения (военные самолеты, корабли, танки и т.д.), научные исследования и разработки, сообщает РБК .

Речь идет о категориях «Расходы на системы вооружения» и «Продукты интеллектуальной собственности», которые не видны в общем отчете и не выделены в разбивке валового накопления основного капитала по видам основных фондов.

«По остаточному принципу можно вычислить, что расходы на закупку вооружений и создание продуктов интеллектуальной собственности составили около 4,1 трлн рублей в 2016 году (разница между совокупным объемом валового накопления основного капитала в 17,7 трлн рублей и затратами по остальным активам, таким как здания и сооружения, машины и оборудование и т.д.)», — поясняет агентство.

Данные по этим статьям расходов за 2017 год пока не детализированы, поэтому остается ориентироваться только на показатели двухлетней давности: 4,1 трлн рублей — это 4,75% ВВП за 2016 год,

Эксперты считают, что секретность данных по гособоронзаказу повышают непрозрачность и, следовательно, неэффективность затрат.

Эти данные засекречены в рамках закона о государственной тайне, пояснили в ведомстве.

Путин о вооружении

Ранее сообщалось, что у России есть еще не обнародованные новейшие системы вооружения, заявил в эфире телеканала «Россия 1» замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

В послании Федеральному собранию 1 марта президент РФ Владимир Путин рассказал о старте активной фазы испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету — «Воевода». Путин также сообщил, что у России теперь есть гиперзвуковое оружие — комплексы «Авангард» и «Кинжал», а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.

Он отметил, что сообщение президента о новейшем российском оружии, озвученное им в Послании Федеральному собранию, следует оценивать правильно: это — не бряцание оружием и не старт очередной гонки вооружений.

Последние сведения — за 1966 год