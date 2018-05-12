В НАТО заявили о возрождении российской армии

Вооруженные силы РФ на протяжении последнего десятилетия находятся в процессе восстановления, масштаб которого поражает. Такое мнение высказал аналитик Диего А. Руис Палмер в своем исследовании, которое опубликовал Оборонный колледж НАТО, пишет ТАСС.
По словам Палмера, с 2009 года становится очевиднее, что Вооруженные силы РФ быстро восстанавливаются после длившегося почти два десятилетия периода упадка и пренебрежения, наступившего по окончании холодной войны. Масштаб этого восстановления за десять лет удивителен.
Специалист подчеркивает, что с 2009 года РФ ежегодно проводит военные учения, в которых принимают участие от 60 до 150 тыс человек. "Ни одна другая нация в Европе, за исключением России, не проводит учения такого масштаба и с такой частотой, которой характеризуется российская практика", — пишет Палмер.
Также эксперт считает, что опыт участия в операциях на территории Сирии "обеспечил новую исходную базу для функциональной компетентности и материально-технического потенциала" российской армии.
Среди ключевых особенностей реформирования Вооруженных сил РФ Палмер назвал проведение с 2009 года стратегических учений, а с 2013-го — внезапных проверок боеготовности.
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