В НАТО заявили о возрождении российской армии

По словам Палмера, с 2009 года становится очевиднее, что Вооруженные силы РФ быстро восстанавливаются после длившегося почти два десятилетия периода упадка и пренебрежения, наступившего по окончании холодной войны. Масштаб этого восстановления за десять лет удивителен.

Специалист подчеркивает, что с 2009 года РФ ежегодно проводит военные учения, в которых принимают участие от 60 до 150 тыс человек. "Ни одна другая нация в Европе, за исключением России, не проводит учения такого масштаба и с такой частотой, которой характеризуется российская практика", — пишет Палмер.

Также эксперт считает, что опыт участия в операциях на территории Сирии "обеспечил новую исходную базу для функциональной компетентности и материально-технического потенциала" российской армии.

Среди ключевых особенностей реформирования Вооруженных сил РФ Палмер назвал проведение с 2009 года стратегических учений, а с 2013-го — внезапных проверок боеготовности.