Израильские военные уничтожили комплекс "Панцирь" сирийской армии

Израильские военные в ходе ночного удара по Сирии уничтожили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", сообщает "Интерфакс". Удар по системе SA22 (так по кодификации НАТО называют комплекс "Панцирь-С1") нанесен в рамках широкомасштабной атаки на иранские военные объекты в Сирии.
Израиль заявил, что это был ответ на обстрел со стороны иранских формирований израильских позиций в районе Голанских высот.
The IDF struck an SA22 aerial interception system as part of a wide-scale attack against Iranian military sites in Syria pic.twitter.com/dFGXIwMT45— IDF (@IDFSpokesperson) 10 мая 2018 г.
По данным Минобороны РФ, удар был нанесен с 01:45 до 03:45 утра, в атаке участвовали 28 израильских самолетов F-15 и F-16, которые выпустили около 60 ракет. Также со стороны Израиля было выпущено более 10 тактических ракет класса "земля-земля".
В результате ударов Израиля по нескольким объектам в Сирии погибли 23 военных и ополченца. По данным очевидцев, среди погибших — пятеро сирийских военных и 18 поддерживающих Дамаск ополченцев. Согласно поступившим данным, среди погибших ополченцев есть как граждане Сирии, так и иностранцы.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" относится к системам ближнего прикрытия. Как сообщал в 2011 году "Интерфакс", Россия поставила Сирии 36 таких комплексов. Они есть и у российских военных в Сирии. Наряду с системами ПВО дальнего действия С-400 "Триумф", "Панцири" применяются для прикрытия российских баз Хмеймим и Тартус.
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