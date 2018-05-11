Израильские военные уничтожили комплекс "Панцирь" сирийской армии

Израиль заявил, что это был ответ на обстрел со стороны иранских формирований израильских позиций в районе Голанских высот.

The IDF struck an SA22 aerial interception system as part of a wide-scale attack against Iranian military sites in Syria pic.twitter.com/dFGXIwMT45 — IDF (@IDFSpokesperson) 10 мая 2018 г.

По данным Минобороны РФ, удар был нанесен с 01:45 до 03:45 утра, в атаке участвовали 28 израильских самолетов F-15 и F-16, которые выпустили около 60 ракет. Также со стороны Израиля было выпущено более 10 тактических ракет класса "земля-земля".

В результате ударов Израиля по нескольким объектам в Сирии погибли 23 военных и ополченца. По данным очевидцев, среди погибших — пятеро сирийских военных и 18 поддерживающих Дамаск ополченцев. Согласно поступившим данным, среди погибших ополченцев есть как граждане Сирии, так и иностранцы.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" относится к системам ближнего прикрытия. Как сообщал в 2011 году "Интерфакс", Россия поставила Сирии 36 таких комплексов. Они есть и у российских военных в Сирии. Наряду с системами ПВО дальнего действия С-400 "Триумф", "Панцири" применяются для прикрытия российских баз Хмеймим и Тартус.