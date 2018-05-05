Авианосцы США начали бомбить Сирию

Авианосная группировка США приступила к ударам в Сирии, об этом заявили в пресс-службе ВМС США, пишут РИА "Новости".
Удары наносятся из восточной части побережья Средиземного моря, где, по данным западной коалиции находятся последние оплоты ИГ (организации, запрещенной в России) в Сирии.
В состав группы входят авианосец класса "Нимиц" "Гарри Трумэн", крейсер "Нормандия", четыре эсминца с управляемым ракетным оружием, а также корабли сопровождения. По данным коалиции, на прошлой неделе в Сирии было нанесено 27 воздушных ударов.
Официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт отметила, что США намерены обеспечить безопасности Турции, Израиля, Иордании, Ирака и Ливана от ИГ.
Между тем, сирийский МИД направил письма в ООН в связи с последним ударом международной коалиции, в результате которого, по данным национального агентства SANA, погибли 25 человек.
По мнению МИДа западная международная коалиция отступила от международного права и совершает массовые убийства сирийского народа. Дамаск потребовал от Совбеза прекратить "военные преступления, совершаемые коалицией", а также присутствие американских и других иностранных военных, находящихся в Сирии незаконно.
Западная коалиция во главе с США действует на сирийской территории с 2014 года без официального разрешения Дамаска и резолюций Совета Безопасности ООН.
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