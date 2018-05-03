В Сирии разбился российский истребитель, летчики погибли

Истребитель Воздушно-космических сил (ВКС) России Су-30СМ разбился над Средиземным морем, оба летчика погибли, сообщает ТАСС.
"3 мая около 09:45 мск при наборе высоты после взлета с аэродрома Хмеймим над акваторией Средиземного моря потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ. Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли", — говорится в сообщении Минобороны РФ.
fall of a #Russian plane in the sea off the port city of #Jabla in #Syria pic.twitter.com/M9b2loCTMA— MOHAMMED GHORAB (@MGhorab3) 3 мая 2018 г.
По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы. Никакого огневого воздействия по самолету не было.
Самолет набирал высоту после взлета с российской авиабазы "Хмеймим", пишет РБК. Командиром экипажа был майор Альберт Давидян.
Справка
Многофункциональный истребитель Су-30СМ (разработан компанией "Сухой", серийно производится корпорацией "Иркут") обладает сверхманёвренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением.
Самолёт Су-30СМ предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях.
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